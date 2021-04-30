نينوى.. الصدفة تقود لإنقاذ رضيع متروك قبل أن تنهشه الكلاب

شفق نيوز/ في واقعة صادمة، عثر جنود عراقيون، يوم الجمعة، على طفل رضيع حديث الولادة مرمياً داخل إحدى القناطر في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة عسكرية من الجيش العراقي عثرت على طفل حديث الولادة داخل احدى قناطر المياه على طريق الموصل - محلبية".

وأوضح المصدر أن "الطفل كان مرمياً داخل القنطرة دون وجود أي شيء أو إثبات يشير الى هويته أو هوية الأشخاص الذين تركوه في المكان".

وأشار إلى أن "الجنود عثروا على الرضيع عن طريق الصدفة"، مبيناً أن "الرعاية الإلهية أنقذت الطفل من الموت، فإذا بقي هناك حتى مغيب الشمس لعثرت عليه الكلاب ونهشت بلحمه".