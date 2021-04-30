سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نينوى.. الصدفة تقود لإنقاذ رضيع متروك قبل أن تنهشه الكلاب

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-30T15:35:44+0000
نينوى.. الصدفة تقود لإنقاذ رضيع متروك قبل أن تنهشه الكلاب

شفق نيوز/ في واقعة صادمة، عثر جنود عراقيون، يوم الجمعة، على طفل رضيع حديث الولادة مرمياً داخل إحدى القناطر في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة عسكرية من الجيش العراقي عثرت على طفل حديث الولادة داخل احدى قناطر المياه على طريق الموصل - محلبية".

وأوضح المصدر أن "الطفل كان مرمياً داخل القنطرة دون وجود أي شيء أو إثبات يشير الى هويته أو هوية الأشخاص الذين تركوه في المكان".

وأشار إلى أن "الجنود عثروا على الرضيع عن طريق الصدفة"، مبيناً أن "الرعاية الإلهية أنقذت الطفل من الموت، فإذا بقي هناك حتى مغيب الشمس لعثرت عليه الكلاب ونهشت بلحمه".

related

مفوضية حقوق الانسان تطلق نداء استغاثة عاجل للحكومة العراقية

Date: 2019-06-04 22:38:58
مفوضية حقوق الانسان تطلق نداء استغاثة عاجل للحكومة العراقية

محافظة عراقية تتحرك بجملة قرارات للوقاية من كورونا

Date: 2020-03-08 11:26:38
محافظة عراقية تتحرك بجملة قرارات للوقاية من كورونا

محافظ نينوى يعلن عن خطة لدمج النازحين في المخيمات

Date: 2019-09-05 17:03:14
محافظ نينوى يعلن عن خطة لدمج النازحين في المخيمات

انطلاق حملة "نهضة" الكبرى في الموصل بمشاركة آليات ثقيلة

Date: 2021-03-26 07:38:10
انطلاق حملة "نهضة" الكبرى في الموصل بمشاركة آليات ثقيلة

حجر منطقة جديدة بالعراق ومحافظة تدرس رفعا جزئيا للحظر

Date: 2020-04-01 16:46:36
حجر منطقة جديدة بالعراق ومحافظة تدرس رفعا جزئيا للحظر

محافظة نينوى تخصص 100 سرير بمستشفى القيارة للحالات المشتبه بها بكورونا

Date: 2020-02-25 14:54:05
محافظة نينوى تخصص 100 سرير بمستشفى القيارة للحالات المشتبه بها بكورونا

صحة نينوى تعلق على مؤتمر انتخابي أقامه "أبو مازن": يهدد أرواح الموصليين

Date: 2021-04-08 12:27:54
صحة نينوى تعلق على مؤتمر انتخابي أقامه "أبو مازن": يهدد أرواح الموصليين

نينوى.. افتتاح تجريبي لثالث جسر في الموصل بعد 4 سنوات من انتهاء معارك التحرير

Date: 2021-03-08 07:39:24
نينوى.. افتتاح تجريبي لثالث جسر في الموصل بعد 4 سنوات من انتهاء معارك التحرير