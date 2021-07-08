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نينوى.. السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين لموظف في التسجيل العقاري

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-08T14:48:18+0000
نينوى.. السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين لموظف في التسجيل العقاري

شفق نيوز / أصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الخميس، حكماً بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها خمسة ملايين دينار، لموظف في دائرة التسجيل العقاري في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالسجن المؤقت عشر سنوات لموظف في التسجيل العقاري في الزهور الجانب الأيسر، بعد إدانته بمنح صور قيود مزورة بناءً على البيان المزور المرفق بإضبارة العقار لأشخاص لقاء أموال".

وأضاف أن "الحكم يأتي استنادا إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983، كما أصدرت قرارا بتغريمه 5 ملايين دينار".

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