نينوى.. السجن "سبع سنوات" بحق مبتز إلكتروني يهدد النساء

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى، يوم الخميس، حكما بالسجن سبع سنوات على مدان قام بابتزاز ومساومة وتهديد احدى النساء.

وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "محكمة الجنايات في نينوى أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدان بالابتزاز الإلكتروني على ضوء ادلة قانونية معتبرة والمتمثلة باقوال المشتكية والشهود وقرص الفيديو والصور واعترافه الواضح والصريح في دور التحقيق بتوفر كافة الضمانات القانونية".

واضاف ان "الحكم يأتي استناداً لاحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".