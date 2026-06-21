نينوى.. الدفاع المدني ينقذ حقول دواجن من خسائر فادحة

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى، يوم الأحد، بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في أراضٍ زراعية بمدينة برطلة شرق الموصل، قبل أن يمتد ويلتهم حقولاً للدواجن في المنطقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحريق نشب في أعشاب وأراضٍ زراعية تحيط بحقل دواجن كبير في برطلة، وكاد أن يتسبب بـ"كارثة إلا أن الاستجابة السريعة لرجال الإطفاء حالت دون وقوع ذلك".

وأضاف أن "مركز دفاع مدني برطلة، وبإسناد من مديرية مجاري برطلة ودائرة ماء بعشيقة، تمكنوا من السيطرة الكاملة على النيران وإخمادها"، مؤكداً "إنقاذ حقل الدواجن بالكامل وما يقارب 70 ألف دجاجة كانت بداخله دون تسجيل خسائر تذكر".