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نينوى.. الخطر يلاحق 4 ملايين نسمة وسلامتهم تتطلب إغلاق مداخلها

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-08T16:05:50+0000
نينوى.. الخطر يلاحق 4 ملايين نسمة وسلامتهم تتطلب إغلاق مداخلها

شفق نيوز/ حذر مدير صحة نينوى، فلاح الطائي، يوم الأحد، من خطورة الوضع الصحي في المحافظة، فيما أشار إلى أن سلامة أربعة ملايين نسمة اليوم متعلقة بإغلاق مداخل المحافظة ومنع دخول المواشي اليها من المحافظات الأخرى، وذلك نظراً لتفشي الحمى النزفية، الذي يصيب الإنسان والماشية على حد سواء.

وقال الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع يمكن السيطرة عليه حالياً، لكن اذا دخلت أي قطعان من المواشي إلى المحافظة، فقد ينتشر فيها الوباء، وهذا ما سيجعل هناك أكثر من بؤرة للمرض ويصعب السيطرة عليه".

وحمّل مدير صحة نينوى، الحكومة المحلية مسؤولية "مخاطر تفشي المرض في المحافظة، في حال عدم سيطرتها على منافذ نينوى، ومنع دخول المواشي إليها".

وشهدت أسواق اللحوم في الموصل، ركودا اقتصاديا بعد الإعلان عن الإصابة الأولى قبل يومين وذلك بسبب مخاوف الناس من المرض.

ولجأ الجزارون إلى تعليق اللحوم المختومة من الصحة في واجهات محلاتهم للإيحاء إلى الناس أن هذه اللحوم سليمة وقد فحص الأطباء الماشية قبل ذبحها في المجزرة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الزراعة العراقية، منذ 10 أيام، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان، حسب قولها.

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