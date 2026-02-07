نينوى.. الحبس لمعتدين على مركبات مواطنين باحتفالات رأس السنة

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم السبت، بأن محكمة استئناف نينوى، أصدرت حكماً بالحبس أربعة أشهر بحق مخالفين قاموا بالاعتداء على مركبات المواطنين في احتفالات رأس السنة في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنح نينوى التابعة إلى رئاسة محكمة استئناف نينوى أصدرت حكماً بالحبس لمدة أربعة أشهر مع التنفيذ بحق الأشخاص الذين اعتدوا على سيارات المواطنين خلال أعياد رأس السنة".

وأضاف المصدر أن "الحكم جاء على خلفية حادثة شهدها شارع المنصة في مدينة الموصل أثناء احتفالات رأس السنة، حيث أقدمت مجموعة من الشباب على الاعتداء وإلحاق أضرار بعدد من مركبات المواطنين، ما أثار استياءً واسعاً في الشارع المحلي".

ولفت المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية تحركت فور وقوع الحادث، وتمكنت من اعتقال المتورطين وإيداعهم التوقيف، قبل إحالتهم إلى القضاء الذي أصدر بحقهم الحكم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها".