نينوى.. افتتاح 46 مجمعاً خزنياً وإطلاق نظام جديد لتسويق الحنطة ومنع "الابتزاز"

شفق نيوز- نينوى

أعلن وزير التجارة مصطفى نزار العاني، يوم الخميس، افتتاح 46 مجمعاً خزنياً في محافظة نينوى بالتزامن مع انطلاق موسم تسويق الحنطة، مؤكداً اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية التسويق وحماية الفلاحين من "المساومة والابتزاز".

وقال العاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في الموصل بحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وعدد من المسؤولين وحضرته وكالة شفق نيوز، إن زيارته إلى المحافظة جاءت لإطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة وافتتاح المجمعات الخزنية الخاصة بنينوى والبالغ عددها 46 مجمعاً، ضمن حملة "سنابل العراق.. أمننا الغذائي".

وأضاف أن وزارة التجارة أعدت خطة متكاملة لاستيعاب كميات الحنطة المسوقة خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على دعم الفلاحين وتذليل العقبات التي قد تواجههم خلال عمليات التسويق والاستلام.

وأشار إلى اعتماد نظام إلكتروني للحجز المسبق بالتعاون مع الحكومة المحلية في نينوى، مبيناً أن الآلية الجديدة تختلف عن المواسم السابقة وتهدف إلى تنظيم عمليات التسليم وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد سيسهم في الحد من حالات "المساومة والابتزاز" التي قد يتعرض لها الفلاحون، فضلاً عن ضمان انسيابية عمليات التسويق واستلام المحاصيل.

من جانبه، أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن المحافظة تشهد موسماً زراعياً وصفه بـ"الاستثنائي"، مشيراً إلى أن المساحات المزروعة تجاوزت أربعة ملايين دونم.

وأضاف أن الحكومة المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ السياسة الزراعية والتسويقية التي أقرتها الحكومة الاتحادية، بما يضمن نجاح الموسم الحالي وحماية حقوق الفلاحين وتسويق محصولهم بالشكل الأمثل.