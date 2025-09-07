نينوى.. افتتاح طريق استراتيجي يربط الموصل بمنفذ ربيعة

شفق نيوز- نينوى

أعلنت شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية الحكومية، اليوم الأحد، افتتاح افتتاح طريق كسك- ربيعة في محافظة نينوى.

وقال مدير عام الشركة سيف سامي العسافي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إنجاز الأعمال التكميلية للممر الثاني من طريق كسك – ربيعة"، مؤكداً أن "المشروع يمثل أهمية استراتيجية لربط مدينة الموصل بمنفذ ربيعة الحدودي".

وأضاف أن "المشروع تضمن تنفيذ مقطعين رئيسيين، الأول بطول 16.6 كم بممرين كاملين أُنجزت بأربع طبقات من الإسفلت (طبقتين أساس، طبقة رابطة، وأخرى سطحية معالجة بالبوليمار)، مع إنشاء ثلاثة جسور بواقع جسر بطول 40 متراً بفضائين، وجسرين بطول 20 متراً لكل منهما".

وتابع: "أما المقطع الأخير فبلغ طوله 25 كم بممر واحد موازٍ للطريق القديم"، مبينا أنه "نُفذ بذات المواصفات الفنية".

وأشار إلى أن "شركة آشور نفذت المشروع ضمن الفترة التعاقدية وبمواصفات فنية عالية"، مبيناً أنه "للشركة مشاريع أخرى في نينوى، منها الطريق الحولي لمدينة تلعفر بأربع ممرات، إضافة إلى إنجاز جسر الموصل الثالث (جسر أبي تمام) عام 2020".

ويعد كسك- ربيعية من الطرق المهمة في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في محافظة نينوى وزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا اضافة الى ربط مناطق غرب نينوى بمدينة الموصل.