نينوى.. افتتاح تجريبي لثالث جسر في الموصل بعد 4 سنوات من انتهاء معارك التحرير

شفق نيوز/ افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الاثنين، ثالث جسر في مدينة الموصل، بعد أربع سنوات من انتهاء معارك تحرير المحافظة من داعش.

وقال الجبوري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا الافتتاح تجريبي، وسيكون هناك افتتاح رسمي في الأيام القادمة بحضور شخصيات من حكومة بغداد".

وأبلغ مراسل وكالة شفق نيوز، أن هذا الافتتاح جاء بعد أكثر من أربع سنوات على انتهاء المعارك ضد داعش وتحرير الموصل.

وأوضح أن هذا هو ثالث جسر يعاد إعماره بعد الجسرين الاول والثاني، ولايزال هناك 3 جسور مدمرة وبحلول يصفها السكان بالترقيعية.

ويعاني سكان الموصل من أزمة في التنقل بين جانبي الموصل الأيمن والأيسر، منذ سنوات، ومن المؤمل أن يخفف افتتاح هذا الجسر الزخم، خصوصاً أنه سيسمح بعبور الشاحنات من فوقه والتي تتكدس بالمئات في طوابير كل يوم، من أجل العبور بين جانبي الموصل.

من جانبه، أقر قائممقام الموصل، زهير الأعرجي، في حديث لوكالة شفق نيوز، بأن "الإعمار جاء متأخرا، وما يزال هناك الكثير مما تحتاجه الموصل"، مشيرا إلى أن "بغداد لا تقدم الدعم الكافي".

وأحيل في وقت سابق، الجسر الرابع بمدينة الموصل إلى الإعمار، بكلفة 10 ملايين دولار، ويعد من أطول جسور المدينة، ويرجح أن تبدأ أعمال إعادة إعماره في الفترة المقبلة.