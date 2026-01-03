نينوى.. اعتقال 9 متهمين بحادث الاعتداء على مستشفى الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر قضائي في رئاسة محكمة استئناف نينوى، يوم السبت، باعتقال تسعة متهمين على خلفية الاعتداء على منتسبي الشرطة والكوادر الطبية داخل مستشفى الموصل العام، إلى جانب توقيف ستة متهمين آخرين تورطوا بأعمال فوضى خلال احتفالات ليلة رأس السنة في منطقة المنصة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية وبموجب مذكرات قبض قضائية ألقت القبض على تسعة متهمين اعتدوا على منتسبي الشرطة والكوادر الطبية في مستشفى الموصل العام"، مبيناً أنه "جرى توقيفهم وفق أحكام المادة (231) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالاعتداء على الموظفين أثناء تأدية واجباتهم".

وأضاف أن "المتهمين التسعة أُحيلوا إلى قسم شرطة الموقف والتسفيرات في نينوى، وإكمال التحقيقات القانونية معهم من قبل شرطة نينوى واتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم".

وفي سياق متصل، أوضح المصدر نفسه أنه تم أيضاً توقيف ستة متهمين آخرين على خلفية أحداث الفوضى التي شهدتها احتفالات ليلة رأس السنة في منطقة المنصة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، حيث قاموا بإثارة الشغب وإلحاق أضرار بعجلات المواطنين، وجرى توقيفهم وفق المادة (477) من قانون العقوبات العراقي.

وكان مصدر أمني أفاد بتعرّض كوادر طبية وأمنية لاعتداء داخل مستشفى الموصل العام من قبل مجموعة أشخاص، عقب إعلان وفاة والدهم المسن.

وقال المصدر في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من ذوي متوفى يبلغ من العمر نحو ثمانين عاماً أقدموا فور تلقيهم نبأ الوفاة، على الاعتداء بالضرب على عدد من الملاكات الطبية، إضافة إلى منتسبين في شرطة نينوى المكلفين بحماية المستشفى.

وأضاف أن الاعتداء وقع داخل مركز شرطة مستشفى الموصل العام، مبيناً أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما وثّقت كاميرات المراقبة تفاصيل الاعتداء وحددت هويات الأشخاص المتورطين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.