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نينوى.. اعتقال 5 موظفين في الكهرباء باعوا أراض للدولة خلافاً للقانون

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-27T13:39:18+0000
نينوى.. اعتقال 5 موظفين في الكهرباء باعوا أراض للدولة خلافاً للقانون

شفق نيوز / اعتقلت هيئة النزاهة، يوم الخميس، خمسة موظفين في كهرباء المحافظة، لبيعهم أراض تابعة للدولة خلافاً للقانون.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "النزاهة في نينوى اعتقلت خمسة موظفين من الكهرباء يعملون ضمن (جمعية النور) للتحقيق معهم بملف أراضي الجمعية بمدينة الموصل"، لافتاً إلى أن "القضاء أخلى سبيل موظفة بكفالة من بين المعتقلين".

وأوضح المصدر، أن "عملية الاعتقال جاءت لقيامهم ببيع أراضي الدولة خلافا للقانون عن طريق تقطيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة المثقلة  بحقوق تصرفية، وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية".

وأضاف أن "أوليات الجمعية جرى ضبطها أيضاً، وتم تنظيم محاضر  ضبط أصولية بالمتهمين والمضبوطات، وقرر قاضي التحقيق أن يجري التحقيق معهم وفق المادة ٣٤٠ ق٠ع، وتوقيف المتهمين".

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