نينوى.. اعتقال 3 متهمين بقتل شاب بسلاح أبيض

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مساء الجمعة، باعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بقتل شاب طعناً بسكين إثر مشاجرة في حي الزهراء شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين عائلتين من الجيران في حي الزهراء شرقي الموصل، بدأت بخلاف بين أطفال الطرفين، لكنها سرعان ما تطورت إلى شجار عنيف استخدمت فيه الأسلحة البيضاء”.

وأوضح أن "أحد أطراف المشاجرة أقدم على طعن شاب بسكين، ما أدى إلى مقتله في موقع الحادث"، مبيناً أن “قوة من الشرطة باشرت بتطويق المنطقة وتمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين متورطين بالجريمة”.

وأكد المصدر أن “المتهمين أُحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.