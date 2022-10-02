نينوى.. اعتقال رئيس جمعية تربية "تلكيف" بعد أشهر من الإفراج عنه بكفالة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإلقاء القبض على رئيس جمعية تربية قضاء تلكيف واثنين من الموظفين، ضمن محافظة نينوى، بعد أشهر من الإفراج عنه بكفالة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من النزاهة ووفق مذكرات قبض قضائية، نفذت عملية القبض، إثر مخالفة الجمعية لقرارات السلطة القضائية، باستئناف أعمالها التي سبق وأن قرر القضاء إيقافها".

وكانت النزاهة الاتحادية قد أفرجت قبل أشهر عن رئيس جمعية تربية تلكيف، بكفالة مالية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل الخاصة بالتحقيقات.

وتأتي هذه التحركات بعد دعوات وجهت للمواطنين الذين لديهم معلومات بشأن مخالفات هذه الجمعيات، إلى "التوجه لتقديمها إلى مقر الهيئة التحقيقية في قضاء تلكيف، شمال مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.