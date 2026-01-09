نينوى.. اضراب واسع للأطباء المقيمين والتدرّج ضمن حراك شامل في العراق

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في دائرة صحة نينوى، يوم الجمعة، بإضراب شامل للأطباء المقيمين الدوريين وأطباء التدرّج في جميع مستشفيات المحافظة، بما فيها مركز مدينة الموصل، ضمن حركة احتجاج متزامنة تشهدها أغلب محافظات العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن أعداد المضربين في نينوى تتجاوز 1000 طبيب مقيم دوري، مبيناً أن الإضراب جاء احتجاجاً على تأخر تعيين خريجي دفعة 2024 لأكثر من عام، إضافة إلى عدم إصدار أوامر الانفكاك والتوزيع المهني، أسوة بما أُعلن في محافظات أخرى بينها بغداد والبصرة.

وأوضح أن الإضراب شمل توقف العمل في العيادات الاستشارية والردهات الباردة، مع حصر تقديم الخدمات الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة فقط، لضمان سلامة المرضى وعدم تعريض حياتهم للخطر.

وأضاف المصدر أن مطالب الأطباء تتضمن الإسراع بحسم ملف التعيينات المتأخرة، وتفعيل قانون حماية الأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة، مؤكداً أن الإضراب سيستمر إلى حين الاستجابة لهذه المطالب.