نينوى.. استقدام مدير تربية "أسبق" إثر امتناعها عن أداء واجباتها الوظيفية

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لتربية نينوى الأسبق، لامتناعها عن أداء واجبات وظيفتها.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام الأسبق لتربية نينوى؛ على خلفيَّة قيامها باختيار الدعوى المُباشرة عند إحالة عقدٍ خاصٍّ بتجهيز السيَّارات إلى إحدى الشركات"، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهمة خالفت تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)".

وأضافت الدائرة، أنَّ "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل".

يشار إلى أن هيئة النزاهة، كانت قد أعلنت خلال العام الحالي، عن استقدام عددٍ من المسؤولين في محافظة نينوى، من بينهم رئيس وأعضاء في مجلس المحافظة السابق والنائب الأول لمُحافظ نينوى، وقائممقام قضاء الموصل السابق.