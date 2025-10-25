نينوى.. احتجاج على مشروع "عين العراق" السكني وتلويح برفع دعوى قضائية

شفق نيوز- نينوى

نظم العشرات من المستفيدين والمتقدمين على مشروع "عين العراق" السكني في الموصل، يوم السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة في التلكؤ الحاصل بالمشروع منذ سنوات، مؤكدين أن معاناتهم تفاقمت بسبب غياب الحلول من الجهات المعنية.

وقال أحد المحتجين، لوكالة شفق نيوز، إن "المواطنين ومنذ سنوات بانتظار إتمام المشروع، دون أي تحرك فعلي من الشركات المنفذة أو الجهات الرسمية".

وتابع: "نحن معظمنا من ذوي الدخل المحدود، والمشروع متوقف منذ سنوات، ونطالب رئيس الوزراء والمحافظ والنواب وهيئة الاستثمار بالتدخل الفوري وإنهاء هذه المعاناة".

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة نينوى محمد أهريس، الذي حضر الوقفة الاحتجاجية، إن "الشركات المنفذة للمشروع لم تلتزم بالتوقيتات، وهناك إمكانية إلغاء عقودها وإحالتها لشركات رصينة".

وأضاف هريس لوكالة شفق نيوز: "سنلجأ إلى القضاء إذا لم تُحل هذه الأزمة، فالقانون واضح في المادة 28 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، والتي تتيح فرض جزاءات إدارية وسحب الإجازة من الشركات المتلكئة".

وأشار أهريس إلى أن "الأهالي فقدوا الثقة بوعود الاستثمار"، مؤكداً أن "مجلس المحافظة سيتابع الملف قضائياً وقانونياً حتى ضمان حقوق المواطنين".

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد عدة احتجاجات نظمها عشرات من المواطنين المسجلين في مشروع مجمع "عين العراق" السكني في مدينة الموصل، أمام المجمع، للمطالبة بتسليم وحداتهم السكنية المتوقفة عن التسليم منذ أكثر من عشر سنوات، رغم تعهدات الشركة المستثمرة بإنهاء المشروع في وقت سابق.