نيران وتوتر في ميسان.. المتظاهرون غاضبون والحكومة ترد: لن تحددوا مصير الآخرين

شفق نيوز- ذي قار

تظاهر العشرات من أهالي ناحية العزير بمحافظة ميسان، يوم الأحد، رفضاً لقرار مجلس المحافظة القاضي باستبدال مدير الناحية كاظم دريول.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المحتجين أقدموا على إغلاق مبنى مجلس المحافظة، فيما لوحوا بتحويل تظاهرتهم إلى اعتصام مفتوح في حال عدم التراجع عن القرار.

واتهم المتظاهرون، مجلس المحافظة، باللجوء إلى المحاصصة الحزبية في اختيار المناصب المحلية، وعدم الامتثال لإرادة الشارع ورغبة المواطنين، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

هذه وأظهرت بعض المشاهد، إضرام النار ببوابة مجلس المحافظة.

بدوره، رد مجلس محافظة ميسان، على تظاهرة أهالي العزير، وإغلاقهم مبنى المجلس.

حيث أخبر عضو المجلس حسين المرياني، الوكالة، بأن "مجلس المحافظة لن يتراجع عن قراره باستبدال رؤوساء الوحدات الإدارية، لأن قراره بني على مصلحة الجميع"، لافتا إلى أن "عدداً قليلاً لا يمكنهم تحديد مصير 40 ألف ناخب".

وفي ختام حديثه، أبلغ المرياني، من لديه اعتراض على شخص بعينه من رؤساء الوحدات الإدارية المعينين حديثا، بأن "أبواب المجلس مفتوحة لغرض المناقشة معهم حول هذا الشخص".