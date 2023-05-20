نيران مجهولة تلتهم 40 دونما من القمح في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بأن حريقا مجهولا التهم 40 دونما في اطراف ناحية السلام شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان حريقا نشب في حقل للقمح في قرية (سراجق) التابعة لناحية السلام، (35 كم شمال شرق بعقوبة) وتسبب بالتهام 40 دونما على أقل تقديرات.

واكد ان فرق الدفاع المدني والآليات والأهالي تمكنوا من اخماد الحريق ومنع تمدده فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث.

الى ذلك اكد مدير اعلام زراعة ديالى محمد جبار المندلاوي لوكالة شفق نيوز، إن حملة الحصاد سجلت 4 حرائق جميعها حوادث عرضية ربما تماس كهربائي من الاسلاك والاعمدة جراء درجات الحرارة او حوادث عرضية أخرى.

واضاف: لم تسجل في ديالى حتى الآن أي حوادث حرائق تخريبية أو إرهابية فيما تسير عملية الحصاد بمضامينها المرسومة بنجاح، مشيرا الى عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حجم الخسائر التي سببتها الحرائق حتى الآن.