نيران "دون قصد" تلتهم خيمة للنازحين جنوب بغداد.. فيديو

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن حريقاً التهم خيمة للنازحين بمنطقة عويريج جنوب العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن حريقا محدودا اندلع، اليوم، في مخيم النازحين بمنطقة عويريج قرب مخابز باب الآغا، بمدخل العاصمة بغداد، مما أدى إلى اشتعال خيمة واحدة وتضرر بعض الممتلكات دون تسجيل إصابات.

وبين أن الحريق نشب نتيجة إشعال كمية من النفايات عن طريق أحد الأشخاص دون قصد، وانتقل إلى خيمة ضمن مجمع يضم مخيمات للنازحين في المنطقة.

وأكد المصدر أن السلطات الأمنية وفرق الإطفاء تدخلت سريعًا للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المخيم، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي إصابات بين النازحين.