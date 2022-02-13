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نيران تلتهم مخزنا كبيرا للأغذية في بغداد .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-13T06:40:34+0000
نيران تلتهم مخزنا كبيرا للأغذية في بغداد .. صور

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني يوم الأحد بأن حريقاً كبيراً أتي على مخزن كبير للأغذية شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم إن فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن عملاق متخذ لخزن " الچبس" بمساحة ( 1,500) متر مربع مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد .

وأضافت المديرية أن فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار النيران إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث واخمدت الحريق بعد أن نفذت عمليات الاقتحام المباشر وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .

على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق .

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