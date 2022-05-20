نيجيرفان بارزاني معزياً بوفاة الشاعر النواب: كرّس حياته وقصائده للدفاع عن الحرية والمظلومين

شفق نيوز / عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، بوفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، مبيناً أن رحيله يعد خسارة لصوت وطني وانساني اصيل.

وقال رئيس الاقليم في تغريدة على موقع تويتر واطلعت عليها شفق نيوز إنه "ببالغ الاسى تلقيت نبأ وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب الذي كرس حياته وقصائده للدفاع عن الحرية والمظلومين".

وأضاف بارزاني أن "برحيله خسرناً صوتاً وطنياً وانسانياً اصيلاً"، مبدياً "تعازيه الحارة لعائلته (مظفر النواب) وذويه والأدباء ومثقفي العراق".

وكان الموت قد غيّب ، اليوم الجمعة، الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب عن عمر ناهز 88 عاماً، فيما نعاه شعراء ومقربون النواب في تدوينات، بعد معاناة مع المرض.

وتوفي النواب في مستشفى الجامعة بالشارقة في دولة الإمارات.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بنقل جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن.

والنواب سليل عائلة أدبية ثرية تنتمي إلى البيت الهاشمي، وكان جده لوالده يقرض الشعر بالعربية والفارسية.

وتمكّن النواب من صناعة شهرة أدبية لنفسه بكتابته الشعر باللغة العربية الفصحى إضافةً الى اللهجة العامّية المتداولة في العراق، معزّزا رصيد شهرته بانتقاده ومعارضته الأنظمة السياسية العربية عموما، والعراقية على وجه التحديد، وهذا ما جعله شريدا في المنافي في أغلب عقود حياته.