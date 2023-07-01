"نوبة قلبية مفاجئة".. تقلب حفل زفاف إلى مأتم في صلاح الدين

شفق نيوز/ أصيبت أسرة من محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بفاجعة كبيرة خلال حفل زواج ابنها في قضاء العلم شرق تكريت.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز إن "والدة عريس توفيت فجأة نتيجة نوبة قلبية خلال وجودها قرب ابنها العريس وعروسه في احدى قاعات الاحتفالات في قضاء العلم، 15 كلم شرق تكريت".

وأضاف المراسل ان مراسم العرس تحولت إلى عزاء، وقد أثارت هذه الفاجعة الهلع والحزن بين ذوي العروسين والحضور.

واكد المراسل نقلا عن أهل المتوفية ان "والدة العريس كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تعاني من أي أعراض مرضية تذكر لحين إقامة مراسم الزفاف".