أنواء كركوك: سجلنا تساقط 21 ملم من الأمطار والمنخفض سيستمر لغاية مساء الخميس

شفق نيوز/ أكدت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في كركوك، يوم الاربعاء، بان كميات الأمطار التي سقطت بلغت 21 ملم خلال 24 ساعة، وأن تأثير المنخفض الجوي سيستمر لمساء يوم غد الخميس.

وقال مدير الدائرة حسن علي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير الى أنه مع اندفاع محور المنخفض المتواجد في الطبقات العليا نحو اجوائنا اعتبارا من مساء اليوم ولغاية مساء الغد بأذنه تعالى، ستبلغ ذروة تأثير الحالة الجوية وتزداد فرص هطول الأمطار والتقلبات خلال الفترة، ولا يستبعد هطول مطر غزير مصحوب بالبرق والرعد على فترات يرافقه الحالوب في بعض المناطق".

وتابع: "اليوم الاربعاء، تدريجيا تندفع كتلة هوائية معتدلة الحرارة تسبب تحول الرياح للهبوب من الشمال الغربي مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بفارق عدة درجات وتعود الاجواء الربيعية".

واضاف "سجلت كركوك كميات مطر بلغت 21 ملم، وأن هذه الكميات ساهمت بتوفير رية الفطام للموسم الزراعي و أغنت عنها".

من جانبه قال مدير مجاري كركوك احسان وهبي، لشفق نيوز، إن "الانسدادات والطفح في خطوط المجاري الرئيسية لمياه الأمطار والسطحية مع الأسف أكثرية الانسدادات والاختناقات سببها النفايات المتراكمة والقناني الفارغة ومخلفات البناء المتراكمة على منهولات والمشبكات الجانبية لخطوط المجاري الرئيسية لمياه الأمطار والسطحية".

ودعا المواطنين إلى "الحفاظ على شبكة مياه المجاري من خلال الالتزام بالنظافة وعدم رمي النفايات والأوساخ والقناني الفارغة وانقاض البناء على المنهولات والمشبكات الجانبية، لأن خطوط المجاري الرئيسة مخصصة لتصريف مياه الأمطار والسطحية وهي مخصصة لخدمتكم والمتضرر الأول من انسدادها هو المواطن".