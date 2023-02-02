نوارس على الجسر.. رحلة ترفيه للعابرين في بغداد (صور)

شفق نيوز/ في مرحلة مناخية أقرب إلى فصل الربيع، حيث تزدهر فيه كثرة النوارس في العراق، يتفاعل مع هذه المشاهد معظم المواطنين المارة في أماكن تواجد هذا الصنف من الطيور.

وتعتبر النوارس من الطيور الجاثمة، أي أنّها تميل إلى أن تكون لها مواقع مفضلة للعيش والنوم، وتعتبر الأنهر والجداول في العراق، والجسور المطلة على نهر دجلة بشكل خاص، مرتعا لهذه الطيور.

عدسة شفق نيوز، وثقت من تحت جسر الأحرار تفاعل المواطنين مع النوارس من فوق الجسر، في مشهد شكّل محطة استراحة وترفيه للعديد من المواطنين المارّة على الجسور في بغداد.