نواب نينوى يتهمون جهات حكومية بعرقلة افتتاح مطار الموصل

شفق نيوز- بغداد

اتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، يوم الأربعاء، سلطة الطيران المدني والحكومة المحلية والشركة المنفذة بالتسبب في تأخير افتتاح مطار الموصل الدولي، متحدثاً عن "عرقلة متعمدة" للمشروع رغم الوعود المتكررة بافتتاحه.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نواب المحافظة في مبنى البرلمان ببغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المسؤولين المحليين أطلقوا وعوداً كثيرة بشأن افتتاح مطار الموصل الدولي، لكنها لم ترَ النور حتى الآن، وبقيت مجرد استعراضات ووعود بلا جدوى".

وأضاف: "بعد التحقق بالموضوع وجدنا أن هناك تأخيراً متعمداً وعرقلة لافتتاح المطار".

وأشار إلى أن "سلطة الطيران المدني غير مهتمة بمطار الموصل وتتعمد التأخير"، مبيناً أن "هناك أيضاً تقاعساً واضحاً من الحكومة المحلية، فضلاً عن تقصير من الشركة المنفذة وعدم تنفيذ المطار".

وتابع أن "الشركة تتحجج اليوم بعدم قدرتها على إنجاز مشروع الترخيص".

وأكد الشمري أن "نواب نينوى يحملون سلطة الطيران المدني والحكومة المحلية والشركة المنفذة مسؤولية التأخير"، مشدداً على أنهم "سيقومون بدورهم الرقابي في محاسبة الجهات المقصرة، ولن يرضوا بأن تكون نينوى أقل من باقي المحافظات".

يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مطار الموصل الدولي في 16 تموز/يوليو 2025، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 630 ألف مسافر سنوياً و30 ألف طن من الشحن الجوي، ليكون حلقة وصل بين الموصل وباقي مدن العراق والمنطقة.

وفي 28 كانون الثاني 2026، أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، أن إجراءات تأهيل وتشغيل مطار الموصل الدولي ما تزال غير مكتملة، مشيرة إلى أن تشغيل أي مطار يخضع لمتطلبات فنية وقانونية متعددة قبل منحه الترخيص الرسمي.

وبينت أنها سيرت رحلات داخلية محدودة دعماً لأهالي نينوى وإعادة إعمار المدينة، فيما عزت قلة الرحلات إلى أسباب تسويقية وتشغيلية تتعلق بالطلب ونوع الطائرات والمعدات الأرضية.

وجاء تصريح سلطة الطيران المدني، حينها، بعد يومين من انطلاق أول رحلة جوية دولية من مطار الموصل الدولي، باتجاه المدينة المنورة، وعلى متنها 157 معتمراً من محافظة نينوى، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إعادة تشغيل المطار.