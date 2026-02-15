نواب ذي قار يحذرون من كارثة مائية ويطالبون بخطة طوارئ عاجلة

شفق نيوز- بغداد

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب عن ذي قار، يوم الأحد، من تفاقم أزمة شح المياه في المحافظة مطالبين بخطة طوارئ عاجلة، واستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على تركيا لرفع كميات المياه المخصصة للعراق.

وقال النائب محمد الحسناوي، خلال مؤتمر عقده في مبنى المجلس بمشاركة عدد من نواب المحافظات، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب، واستناداً إلى دوره الرقابي، يعلن موقفه إزاء ما وصفها الأزمة الخطيرة المتمثلة بشحّ المياه في ذي قار"، مشيراً إلى "وجود انخفاض في الإطلاقات المائية وتجاوزات غير قانونية على الحصص المقررة، ما انعكس سلباً على القطاع الزراعي وأدى إلى صعوبات في حصول الأهالي على المياه للاستخدامات اليومية".

وأضاف أن هناك "حرماناً للمحافظة من حصتها المائية"، مستنكراً هذا الحرمان ومطالباً بزيادة الحقوق المائية لذي قار، وإطلاق الحصة المقررة بشكل كامل، وإزالة التجاوزات على الأنهر، فضلاً عن إعلان خطة طوارئ عاجلة تتضمن جدولاً زمنياً محدداً لمعالجة الأزمة.

من جهته قال النائب عادل الركابي خلال المؤتمر، إن محافظات الوسط والجنوب تعيش "كارثة ومشكلة حقيقية" بسبب شح المياه، محذّراً من أن استمرار الأزمة "قد يدفع أهالي الجنوب إلى النزوح والهجرة".

وأشار الركابي إلى وجود تجاوزات على الحصص المائية بين المحافظات، لافتاً إلى أن "العلاقات التجارية مع تركيا مستمرة، حيث تعمل بخيرات العراق وتجارها يعملون في البلاد ومليارات الدولارات تدخل إليها نتيجة التبادل التجاري، في وقت يعاني فيه العراق من أزمة مياه متفاقمة".

ودعا النائبان الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان العدالة في توزيع الحصص المائية، ومعالجة الخلل الإداري، والتعامل بجدية مع الأزمة لتفادي تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.