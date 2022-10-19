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نواب ديالى يرفضون مدير التربية الجديد: لم يخضع للتشاور والتدقيق

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-19T12:32:29+0000
نواب ديالى يرفضون مدير التربية الجديد: لم يخضع للتشاور والتدقيق

شفق نيوز/ أعلن عدد من نواب ديالى، يوم الأربعاء، رفضهم تكليف مدير جديد لتربية المحافظة بعيداً عن آليات التشاور والتدقيق.

وقالت النائبة عن ديالى نورس العيسى، لوكالة شفق نيوز، إن "نواب ديالى وبتواقيع رسمية أعربوا عن رفضهم تكليف قاسم الجبوري مديراً لتربية ديالى بدلاً من المدير السابق جعفر الزركوشي".

وبينت أن "تكليف قاسم الجبوري من قبل وزارة التربية جرى بعد تدخل شخصي لأحد نواب المحافظة دون التشاور مع بقية ممثلي الشعب من نواب ديالى، ودون مفاتحة الجهات الرقابية للتحقق من سلامة موقف مدير التربية الجديد من اي ملفات فساد".

وأكدت العيسى ان "تغيير مديري الدوائر في محافظة ديالى ينبغي ان يخضع لضوابط ومعايير مهنية واضحة ودقيقة بعيدًا عن المصالح الشخصية او العشائرية".

واصدرت وزارة التربية في وقت سابق أوامر رسمية بتكليف قاسم ابراهيم خلف الجبوري بمنصب مدير تربية ديالى وتولي مدير تربية ديالى السابق جعفر الزركوشي منصب مدير تربية الكرخ الثالثة.

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