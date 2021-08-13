إنهيار سقف محل قيد الإنشاء في الموصل على عاملي بناء (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-13T07:45:04+0000
إنهيار سقف محل قيد الإنشاء في الموصل على عاملي بناء (صور)

شفق نيوز / أنقذت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، حياة عاملي بناء، بعد أنهيار سقف محل (قيد الانشاء) في حي التحرير بالجانب الموصل الأيسر.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في نينوى، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق البحث والإنقاذ التابع لمركز دفاع مدني رتل الطوارئ، أخرج العامل الأول على قيد الحياة وهو يعاني من كسور عديدة".

وأضافت المديرية، أن "العامل الثاني أخرج وهوا أيضا على قيد الحياة، لكنه كان فاقداً للوعي وحالته حرجة"، مؤكدة استخدام "معدات القطع والفصل والكوسرة  والمنشار الكهربائي، في عملية إخراج العاملين، ونقلهما إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج".

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