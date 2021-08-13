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إنهيار سقف محل قيد الانشاء يودي بحياة أحد العمال في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-13T11:24:13+0000
إنهيار سقف محل قيد الانشاء يودي بحياة أحد العمال في الموصل

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بمصرع أحد العمال الذين إنهار عليهم سقف محل قيد الإنشاء، في حي التحرير بمدينة الموصل.

وكانت فرق الدفاع المدني، قد أنقذت صباح الجمعة، حياة عاملي بناء، بعد أنهيار سقف محل (قيد الانشاء) في حي التحرير بالجانب الموصل الأيسر.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في نينوى، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق البحث والإنقاذ التابع لمركز دفاع مدني رتل الطوارئ، أخرج العامل الأول على قيد الحياة وهو يعاني من كسور عديدة".

وأضافت المديرية، أن "العامل الثاني أخرج وهوا أيضا على قيد الحياة، لكنه كان فاقداً للوعي وحالته حرجة"، مؤكدة استخدام "معدات القطع والفصل والكوسرة  والمنشار الكهربائي، في عملية إخراج العاملين، ونقلهما إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج".

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