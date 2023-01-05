انقاذ 8 عمال.. إنهيار بناية قيد الإنشاء في الموصل وفرق الانقاذ تحاول إجلاء العمال المحاصرين (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية، يوم الخميس، بانهيار بناية قيد الإنشاء في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن بناية (عمارة) قيد الإنشاء مؤلفة انهارت في منطقة يارمجة بالموصل.

وأضاف المصدر أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تحاول اجلاء العمال المحاصرين تحت ركام تلك البناية.

وتابع المصدر؛ أن جهودالانقاذ أسفرت عن اجلاء 8 عمال بينهم مصابين ولكن لاوجود لوفيات حتى هذه اللحظة، لافتا إلى ان عملية الانقاذ مستمرة.

وشهد العراق خلال العام 2022 حوادث انهيار مروعة أحدها لمزار ديني ما يُعرف بقطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، والآخر لبناية مؤلفة من أربعة طوابق في حي الكرادة، والثالث لبناية في منطقة الوزيرية للعطور جراء حريق هائل مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال ونساء.