أنهر ذي قار تبتلع 42 شخصاً بينهم نساء خلال النصف الأول من العام الحالي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، عن احصائية بعدد الأشخاص الذين تعرضوا للغرق خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري في مدينة الناصرية وضواحيها.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصائية الرسمية بالأشخاص الذين تعرضوا للغرق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي في أنهر مدينة الناصرية وضواحيها بلغت 42 حالة مسجلة رسمياً"، لافتا إلى ان "الاحصائية توزعت بين 40 ذكراً وفتاتين".

وأضاف المصدر، أن "أسباب الغرق توزعت بين حالات الانتحار وعدم معرفة السباحة بسبب حرارة الجو"، مؤكدا ان "حالات الغرق ازدادت مع بدء موسم الصيف".