نهر ديالى يخطف ثاني ضحية خلال ساعات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بتسجيل ثاني حالة غرق في المحافظة خلال ساعات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "منتسباً في وزارة الداخلية غرق أثناء السباحة في نهر ديالى قرب منطقة خرنابات عند أطراف مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية انتشلت جثة الضحية ونقلتها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وهي ثاني حالة غرق سجلتها المحافظة في نهر ديالى خلال اليوم".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بغرق شاب أثناء السباحة في نهر ديالى، أحد روافد نهر دجلة، مبيناً أن هذه الحادثة هي الثالثة خلال هذا الأسبوع نتيجة لجوء الشباب والأطفال للسباحة في النهر هرباً من الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.