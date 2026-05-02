نهر ديالى يبتلع شابين قرب جسر الجورجية

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بغرق شابين في نهر ديالى أثناء السباحة قرب جسر الجورجية في مدينة بعقوبة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشابين نزلا إلى النهر بغرض السباحة، إلا أنهما تعرضا للغرق نتيجة قوة التيار".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أحدهما في اللحظات الأخيرة ونقله إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، حيث يرقد حالياً تحت العناية الطبية".

وأشار المصدر، إلى أن "الشاب الآخر فقد حياته غرقاً، وما يزال مفقوداً حتى الآن، فيما تواصل فرق البحث عملياتها للعثور على جثته".