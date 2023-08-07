نهر ديالى يبتلع شاباً عشرينياً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، بأن شابا عشرينياً قضى غرقاً لدى سباحته بأطراف ناحية جلولاء، شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "شاباً في العشرينات من عمره، توفي غرقاً خلال محاولته السباحة في نهر ديالى بأطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف أن "الشرطة النهرية انتشلت جثة الغريق فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد عدة محافظات العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.