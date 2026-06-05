نهر دجلة يبتلع مراهقين اثنين في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في شرطة نينوى، اليوم الجمعة، بأن غواصي الشرطة النهرية تمكنوا من انتشال جثة فتى غرق بمياه نهر دجلة شمالي مدينة الموصل، فيما سجلت المحافظة حادث غرق آخر لصبي في ناحية القيارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، كان يسبح في نهر دجلة بمنطقة بعويزة قبل أن يتعرض للغرق"، مبيناً أن "غواصي الشرطة النهرية تمكنوا من العثور على جثته وانتشالها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي، مع فتح تحقيق بالحادث".

وأضاف أن "حادثاً منفصلاً سُجل في ناحية القيارة جنوب الموصل، حيث توفي صبي يبلغ من العمر 13 عاماً غرقاً أثناء السباحة في نهر دجلة".

وأشار المصدر إلى أن "الحادثين وقعا في موقعين مختلفين، فيما جددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين إلى توخي الحذر وتجنب السباحة في المناطق غير الآمنة من النهر بسبب قوة التيارات وارتفاع مناسيب المياه".