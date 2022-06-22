نهر دجلة يبتلع شخصين في بغداد وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدران امنيان، يوم الأربعاء، بانتشال جثتين من نهر دجلة في العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني في صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الشرطة النهرية في المحافظة انتشلت جثة فتى يبلغ من العمر 15 عاما بعد فقدانه امس خلال محاولته السباحة في نهر دجلة". وأضاف، ان "جثة الغريق تم نقلها الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي بغداد، انتشلت الاجهزة الامنية جثة شخص مجهول الهويه (متفسخة) من داخل نهر دجلة من جهة الكرخ قرب جسر الدورة، جنوبي العاصمة.

ووفقاً لمصدر أمني، فأن "الجثة لم يتبين عليها اثار شدة خارجية".

وتشهد محافظات عدة حوادث غرق في فصل الصيف بسبب لجوء الصبية والشباب الى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول بسبب انعدام المسابح النموذجية وشح المياه.