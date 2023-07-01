نهر دجلة يبتلع ثلاثة شبان بأطراف مدينة تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بغرق ثلاثة شبان في نهر دجلة بأطراف قضاء تكريت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن 3 شبان غرقوا في نهر دجلة خلال محاولتهم السباحة قرب الجسر الحديدي بأطراف قضاء تكريت، موضحا أن الغرقى من سكان اقضية تكريت والدور والحويجة.

وبين المصدر وبحسب شهود عيان فإن أسباب الغرق توعد إلى حفريات عميقة في نهر دجلة واثره تغير مسار المياه باتجاه معكوس ما تسبب فقدان اللياقة والإرهاق السريع اثناء السباحة.

وتابع بالقول إن الشرطة النهرية انتشلت جثتين فيما تواصل البحث لانتشال جثة الغريق الثالث.

وتشهد صلاح الدين وعدة محافظات العشرات من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.