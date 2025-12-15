نهر دجلة باللون البرتقالي في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، ارتفاع مناسيب نهر دجلة في العاصمة بغداد نتيجة تدفق مياه السيول القادمة من شمال وشرق البلاد، ما تسبب في تغير لون النهر إلى البرتقالي وتحريك الرواسب العالقة.

ويؤكد خبراء في مجال المياه، أن هذه الظاهرة تعد طبيعية بعد موجات الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظات العراق خلال الأيام الأخيرة، حيث يتم توجيه جزء من هذه السيول نحو الأنهار الرئيسية لتعويض النقص الحاصل في الخزين المائي بعد سنوات من الجفاف.

وكان معاون مدير عام هيئة تشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية العراقية غزوان السهلاني، أشار خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الخميس الماضي، إلى أن تدفق مياه السيول ساهم في رفع منسوب نهر دجلة بما يسمح بتحسين الري في المناطق الزراعية المحاذية للنهر، إضافة إلى دعم المخزون المائي في الخزانات والسدود، مع مراقبة دقيقة لمنع أي فيضانات محتملة.

من جانبهم، يرى مراقبون بيئيون أن تغير لون النهر إلى اللون الطيني نتيجة الرواسب المصاحبة للسيول يعد مؤشراً على وصول المياه النقية من المرتفعات الشمالية والشرقية، وهو أمر مفيد لإعادة الحياة للأنهار والجداول المتفرعة من دجلة، كما أنه يعزز النشاط البيئي في المناطق المحيطة.

ويؤكد خبراء الطقس أن هذه الظاهرة لن تكون دائمة ما لم تستمر الأمطار والسيول بشكل منتظم خلال الموسم الشتوي، مشددين على ضرورة "الإدارة الفعالة لموارد المياه في بغداد وبقية المحافظات للحفاظ على المكاسب المائية والبيئية التي تحققت مؤخراً"، بحسب ما أبلغ به الراصد الجوي صادق عطية وكالة شفق نيوز في وقت سابق.