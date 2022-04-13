شيوخ صوفيون يشتكون من مضايقات "تكفيرية" وشيخ الكسنزان يعلق

شفق نيوز/ دعا شيوخ الصوفية ورجال الدين في الموصل وكركوك، رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم الشيخ نهرو الكسنزان للتدخل لوضع حدٍ لممارسات من وصفوهم بأصحاب الفكر التكفيري المتطرف.

وقال مسؤول مديرية مكافحة الإرهاب الفكري في الموصل الشيخ رامي العبادي خلال جلسة في مقر رئاسة الطريقة الكسنزانية في السليمانية ان هناك من يريد إكمال مسيرة داعش في الموصل بعد تحريرها.

وطالب الشيخ العبادي بتسلم الإدارات الدينية في نينوى وباقي المحافظات السنية الى رجال معروفين باعتدالهم ووسطيتهم وحرصهم على سلامة ووحدة البلاد.

ومن جانبه اشار الشيخ كَيلان طالباني من محافظة كركوك إلى معاناة علماء المحافظة قائلا: ان اصحاب الفكر الوهابي التكفيري يعادون اهل التصوف في كركوك وان اصحاب الفكر المتطرف يزدادون وبكثرة في المحافظة.

واكد الشيخ طالباني ان "الوهابيين في كركوك يكفرون اهل التصوف ويعتبرونهم خارجين عن الدين ويحللون دماءنا، واصفا الشيخ نهرو الكسنزان بمرجع التصوف وطالبا اياه بالتدخل وحل ومعالجة معاناتهم.

الى ذلك اكد الشيخ نهرو الكسنزان على وقوفه معهم ومساندتهم وعدم السماح لحاملي الفكر التكفيري بالظهور مجددا، مشيرا الى ان عقيدتهم الفاسدة قد انتهت، بحسب ما اورده مكتبه الاعلامي.