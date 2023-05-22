"نهبت ثلث مياه المحافظة".. الأسماك تعيد أزمة الجفاف إلى ديالى

شفق نيوز / أكد اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم الاثنين، أن بحيرات الأسماك نهبت ثلث مياه المحافظة، وباتت تهدد بأزمة جفاف واسعة، فيما أيد قرارات حكومية بردم البحيرات التي تكون أضرارها أكثر من نفعها.

وقال رئيس الاتحاد، رعد مغامس التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "بحيرات الأسماك المنتشرة بديالى باتت كارثة تهدد الخزين المائي وإيرادات الأنهر في عموم المحافظة".

وأوضح التميمي، أن "تلك البحيرات تسببت بنهب أكثر من ثلث المياه في أنهر (الروز ومهروت والخالص وخريسان)، ما يهدد بهلاك البساتين ونفاد خزين بحيرة حمرين من المياه، التي تعد الخزين الستراتيجي الوحيد للمحافظة".

وكشف عن إنشاء أحواض أسماك غير قانونية في المناطق الواقعة في أطراف نواحي قره تبه وجبارة شمال شرقي ديالى، قال إنها تدار من مربين "قدموا من خارج المحافظة، وقاموا باستئجار الأحواض والتجاوز على المياه".

وأشار التميمي، إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت تسعى وزارة الموارد المائية، والحكومة المحلية، لتوجيه المياه نحو الاحتياجات المهمة والأساسية لعبور فصل الصيف".

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، تقديم شكاوى لوزارتي الزراعة والموارد المائية الاتحاديتين وكذلك إلى المحافظة، تضمنت الإشارة لمخاطر وتبعات أحواض الأسماك وعدم جدواها اقتصادياً".