إنهاء تكليف نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، يوم الاحد، إعفاء رئيس الشبكة نبيل جاسم من مهامه بسبب مخالفات إدارية، وتكليف آخر بديلاً عنه.

وذكرت شبكة الإعلام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الأمناء عقد اليوم جلسته الاعتيادية بحضور رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، لمناقشة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما استعرض عمل المكاتب الخارجية.

وأوصى المجلس رئيس الشبكة بوضع الية لتكريم موظفي الشبكة الحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه لعام 2022، وتكريم الموظفين المحالين على التقاعد لعامي 2022 و2023.

وقرر المجلس إنهاء تكليف رئيس الشبكة نبيل محمد جاسم من مهام رئاسته للشبكة لعدم قناعة المجلس بأدائه وللمخالفات الإدارية والأسباب الواردة في التقرير المرفق.

وصوّت مجلس الأمناء على تكليف عبد الحكيم جاسم شمخي بمهام رئاسة شبكة الاعلام العراقي، موصياً رئيس الشبكة الجديد بتقديم تقييماً مفصلاً بأداء دوائر الشبكة الى مجلس الامناء في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.

وشدد المجلس على رئيس الشبكة الجديد أن يقوم بمعالجة الأسباب الواردة في اقالة رئيس الشبكة السابق في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.