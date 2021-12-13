إنهاء تكليف مسؤول محلي في بابل وإعادته لوظيفته كمدرس

شفق نيوز/ قرر وزير التربية علي حميد الدليمي، يوم الاثنين، إنهاء تكليف المعاون الفني لمديرية تربية بابل.

وجاء في وثيقة موقعة باسم الوزير، "لاحقا بالأمر الوزاري بالعدد (1 / 2 / ب / 750 في 13 / 1 / 2021) وعملا بتعليمات الملاك عدد (23) لسنة 1979 وبناء على متطلبات العمل قررنا، انهاء تكليف حسين صاحب مهدي / مدرس اقدم اول) من مهام معاون المدير العام للشؤون الفنية في المديرية العامة لتربية محافظة بابل، واعادته الى وظيفته السابقة (مدرس)".

ووفقا للوثيقة تم "تنسيب (رياض محمد شياع / مدرس) على ملاك المديرية العامة لتربية محافظة بابل للعمل في ديوان المديرية ولمدة سنة واحدة، وتكليفه بمهام معاون المدير العام للشؤون الفنية (وكالة).