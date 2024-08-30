نهاية مأساوية .. نهر دجلة يبتلع ثلاثة شبان في نينوى

شفق نيوز/ انتشلت قوات الشرطة النهرية في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، جثتي شابين قضيا غرقا في نهر دجلة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الشرطة النهرية عثرت اليوم على جثتي شابين غرقا في وقت سابق".

وبيّن أن "الغريق الأول هو من ناحية حمام العليل عُثر عليه فجر اليوم، والثاني بانتظار التعرف عليه من قبل ذويه بسبب بقائه في الماء".

وأشار إلى أن فرق الشرطة النهرية ما تزال تبحث عن جثة شاب ثالث قضى أيضا غرقا يوم الثلاثاء الماضي بالقرب من الجسر الرابع بمدينة الموصل.