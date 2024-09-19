نهاية مأساوية لعنصر بالدفاع المدني أثناء إخماد حريق ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، بمصرع منتسب في الدفاع المدني (عقد) نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع أثناء أداء الواجب في إخماد حريق نشب في مساحة من الحشائش والأعشاب وكمية من النفايات داخل قطعة أرض مجهولة العائدية ضمن منطقة حي الجهاد.

وفي حادث آخر، تم إنقاذ شاب من مواليد 2005 حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر الصرافية. حيث تم القبض عليه وفق الإجراءات الأصولية المتبعة.