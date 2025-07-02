نهاية مأساوية لشابة عراقية اثناء اجرائها عملية تجميل للأنف

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر طبي، يوم الأربعاء، بوفاة شابة اثناء عملية تجميل خضعت لها في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشابة تبلغ 27 سنة توفيت أثناء إجراء عملية تجميل للأنف في مستشفى أهلي بمدينة بعقوبة، مبينا أن الشابة من اهالي ناحية العبارة شمال شرقي ديالى.

وأضاف أن، الجثة تمت احالتها للطب العدلي للتشريح ومعرفة أسباب الوفاة، فيما تم فتح تحقيق بالحادث.

وتكررت مثل هكذا حوادث مؤخرا في عدد من المحافظات وإقليم كوردستان، وقد عمدت السلطات الصحية إلى إغلاق مراكز وعيادات طبية غير مجازة تجري عمليات تجميل عبر أشخاص من غير ذوي التخصص.