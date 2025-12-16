نهاية الأسبوع .. انتهاء موجة الضباب تعقبها كتلة هوائية شديدة البرودة تجتاح العراق

شفق نيوز - بغداد

من المتوقع أن تنحسر في نهاية الأسبوع الجاري موجة الضباب التي تشكلت منذ أيام في أجواء مناطق ومدن العراق تعقبها اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة.

وأفادت التقارير الصادرة عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن جميع مدن البلاد مغطاة بالضباب مابين متوسط الشدة الى كثيف عند الساعة الـ 08:15 صباح الثلاثاء، مشيرا الى أنه مع تواجد السحب الركامية غرب البلاد تتقدم نحو باقي المدن تدريجيا.

ووفقا للتقارير، فإنه مساء يوم الخميس نهاية الحالة تدريجيا، و اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة.

وتسبب تشكل الضباب في سماء المدن العراقية خلال الأيام الماضية على تعليق الرحلات الجوية لفترات متقطعة في مطارات البلاد مع وقوع حوادث سير في الطرقات السريعة وخاصة بين المحافظات أسفرت عن مصرع واصابة عدد من الأشخاص.