"نكري الدراجات النارية" في قبضة الشرطة العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، مساء السبت، باعتقال سارق درجات، يعتبر "أسرع سارق للدرجات في قضاء طوز خورماتو" وذلك بعد ساعات من آخر عملية نفذها.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شعبة مكافحة إجرام قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، سجلت سرقة لدراجة نارية من أحد أحياء القضاء من قبل سارق يعتبر الأسرع في السرقة ويطلق عليه (نكري الدراجات النارية) فهو يسرق الدراجة بسرعة كبيرة ويختفي بعدها".

وأوضح المصدر، أن "السارق، حاول الفرار بالدراجة باتجاه محافظة كركوك وأثناء مروره من سيطرة (صباح سفر مظلوم) تم اعتقاله"، لافتاً إلى أن "القوة نقلت المعتقل إلى مقر احتاز للتحقيق معه".