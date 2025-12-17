نقيب الممرضين: تعيين خريجي 2023-2024 رسمياً (وثيقة)

شفق نيوز– بغداد

أعلنت نقابة التمريض العراقية، اليوم الأربعاء، موافقة وزير الصحة رسمياً على تعيين خريجي دفعة 2023-2024، وفق وثيقة رسمية صادرة عن مكتب الوزير.

وذكرت النقابة، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن الوزارة استجابت لمطالب النقابة بتعيين خريجي الدفعة، بعد لقاء سابق مع وزير الصحة صالح الحسناوي.

وقالت، إن "الكتاب الرسمي صدر اليوم من مكتب وزير الصحة (العدد: 9462 بتاريخ 15/12/2025) والموجّه إلى دائرة التخطيط وتنمية الموارد، والذي يتضمن حصول موافقة الوزير على ما ورد في كتابنا (المرقم 749) بشأن تعيين خريجي دفعة (2023-2024)".

وأوضحت النقابة أن هذه الموافقة، "تأتي استناداً للحاجة الماسة لرفد مؤسساتنا الصحية بالطاقات التمريضية الشابة، لا سيّما مع التوسّع الكبير الحاصل في الخدمات الصحية، وزيادة عدد الأسرّة والطاقة الاستيعابية للمرضى والمراجعين، فضلاً عن افتتاح مستشفيات ومراكز تخصّصية جديدة (قيد الإنشاء والإنجاز)، والحاجة لمعالجة الزخم في المؤسسات الحالية وضمان جودة الرعاية المقدمة للمواطنين".

وأكدت النقابة في بيانها، استمرارها "بمتابعة إجراءات التعيين مع الدوائر المعنية في الوزارة ومجلس الخدمة الاتحادي لحين صدور الأوامر الوزارية والمباشرة في العمل".