نقيب الفنانين العراقيين يكشف حقيقة فيديو "المشادة الكلامية"

شفق نيوز/ كشف نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، يوم الاحد، عن حقيقة مقطع فيديو أظهر "مشادة كلامية" بينه وبين نقيب الفنانين السابق وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مؤتمر الهيئة العامة للنقابة.

وقال جودي لوكالة شفق نيوز "لا يوجد أي مشادة بيني وبين نقيب الفنانين السابق صباح المندلاوي، الا ان ما جرى هو انني طلبت مرات عدة من المندلاوي تجديد هوية عضوية النقابة ولم يستجب، علما ان القانون يلغي عضوية كل عضو في النقابة يتأخر عن تجديد الهوية لعامين".

واضاف أن "صباح المندلاوي غير مسموح له بحضور مؤتمر الهيئة العامة للنقابة لكننا سمحنا له اكراما له، غير انه تحدث اثناء المؤتمر بكلام غير مقبول قبل ان اقوم بسحب الميكروفون منه، وادعى اننا حرمناه متعمدين من خوض انتخابات نقابة الفنانين العراقيين".

وتابع جودي "كلام المندلاوي تجاه نقابة الفنانين تهويل لا اساس له من الصحة، وبعض الجهات اقتطعت مقطع الفيديو وركزت على لقطة سحب الميكروفون فقط دون ذكر الافتراءات التي تحدث عنها المندلاوي في محاولة للتسقيط الممنهج لنقيب الفنانين الحالي".

واشار الى ان "صباح المندلاوي وخلال رئاسته للنقابة لم يجري اي حسابات ختامية ولا توجد اي حسابات سابقة"، معتبرا ما تحدث به المندلاوي وما تناقلته مواقع التواصل "تزييف وتزوير لحقيقة ما جرى ومحاولة للتصيد بالماء العكر".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام قد تداولت مقطع فيديو يصور مشادة كلامية بين نقيب الفنانين العراقيين الحالي والنقيب السابق صلاح المندلاوي خلال مؤتمر الهيئة العامة للنقابة.