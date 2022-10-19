نقيب الصحفيين العراقيين يفوز برئاسة الاتحاد العربي و"المكلف" يعلق  

شفق نيوز/ فاز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الأربعاء، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية، فيما عد رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني "إعلاء لحضور العراق".

وجرت انتخابات الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة وأسفرت نتائجها عن التجديد للامي رئيساً للاتحاد للدورة المقبلة، في المؤتمر الانتخابي الرابع عشر.

بدوره هنأ رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الأسرة الصحفية العراقية بمناسبة فوز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي رئيساً لاتحاد الصحفيين العرب، متمنين له التوفيق في مهامه، نحو تقديم المزيد لحرية التعبير، والكلمة الصادقة والموضوعية، وحماية العمل الصحفي في العراق والعالم العربي.

وأضاف "ننظر الى هذا التكليف بأنه إعلاء لحضور العراق، ورسالة تكشف التقدّم الذي ترعاه بلادنا والتزامها في مجال حرية الرأي والتعبير".

كما قدم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مباركته إلى الأسرة الصحفية العراقية، بمناسبة فوز اللامي، داعيا في بيان إلى "خدمة مسيرة إعلام حرٍّ نزيهٍ وهادفٍ يتحرَّى الدقَّة، ويعمل على نقل الحقيقة لا غيرها، لتعزيز مكانة العراق في المحافل العربية والدولية".